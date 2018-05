L’Istituto comprensivo “Luigi Settino” , per la prima volta, ha aderito all’iniziativa “Corsa contro la fame”. L’appuntamento è previsto per il prossimo 1* giugno, presso lo stadio Comunale di Castiglione Cosentino, località Torre Magna dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il dirigente scolastico Rosanna Rizzo, ha spiegato che l’attività è stata programmata da ‘Azione contro la fame’. “Si tratta – ha detto la dottoressa Rizzo – di un’organizzazione umanitaria internazionale impegnata a eliminare la fame nel mondo. Riconosciuta leader nella lotta contro la malnutrizione, Azione contro la Fame salva la vita dei bambini malnutriti e, al tempo stesso, fornisce accesso all’acqua potabile e soluzioni sostenibili per combattere la mancanza di cibo. La Corsa contro la Fame è il più grande progetto didattico solidale di Azione contro la Fame! Appuntamento fisso per oltre 1000 scuole nel mondo, si è svolta per la prima volta in Francia nel 1997 e continua ancora oggi rafforzandosi ogni anno di più. Nell'edizione 2016, la seconda per il nostro Paese, alla Corsa contro la Fame hanno partecipato 6.000 studenti 30 scuole in Italia. I fondi raccolti sono stati destinati - fra gli altri - a progetti in Haiti e in Ciad. I ragazzi chiedono ad amici, parenti e vicini di sponsorizzarli per l'evento: i fondi raccolti vengono poi utilizzati per supportare i programmi salva-vita di Azione contro la Fame. La sponsorizzazione consiste in una promessa di dono per ogni chilometro percorso dall'alunno, o obiettivo sportivo raggiunto il quale sa in questo modo che quanto più si impegna a correre, tante più sono le vite che salva. La manifestazione si svolgerà il prossimo 1° giugno 2018 presso lo stadio comunale di Castiglione Cosentino, in località Torre Magna. Il programma prevede alle ore 8.45 la partenza degli alunni scuola primaria (entrambi i plessi) ore 9.15 avvio prima parte della manifestazione "primaria circuiti e maratona" e a seguire amichevole di calcio Progetto valori in rete. Alle ore 10.45 il rientro degli alunni della scuola primaria; alle ore 11, l’arrivo degli alunni della scuola secondaria (entrambi i plessi). Alle ore 11.15 la maratona della secondaria, mentre per le ore 12.30 è previsto il rientro degli alunni. Sarà una vera e propria festa, con tanto di striscioni e adesivi da attaccare alle magliette dei ragazzi. Gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad un evento sportivo mondiale, spinti dalla volontà comune di mettere fine alla fame nel mondo. L’iniziativa si svolgerà grazie all’azione sinergica fra la scuola, i genitori degli alunni e i Comuni di San Pietro in Guarano e Castiglione Cosentino.