A Bisignano, denominata “Città della cicogna”, si è svolta, con ampio entusiamo la “Festa della Primavera”. Un evento organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, fortemente voluto dalla sezione Lipu di Rende e dal delegato all’ambiente della cittadina, dott.ssa Francesca Lucieri. Incontrointeressante, incentrato sul progetto “Cicogna bianca Calabria”, sull’utilità dell’agricoltura tradizionale e sulla valorizzazione del territorio. Diviso in due momenti principali, esaustiva esposizione del progetto da parte del delegato provinciale della Lipu dott. Roberto Santopaolo, presso la sala R. Curia della biblioteca comunale e, successiva visita al sito di nidificazione della specie in c.da Frassia.

Convegno molto partecipato, apprezzatissimi gli interventi del sindaco Francesco Lo Giudice, sullo sviluppo ecosostenibile e sulla salvaguardia del territorio e del Coordinatore Regionale della Lipu Giorgio Berardi, sulla necessità di tutelare la specie, valorizzando e incentivando l’agricoltura tradizionale sana, presente in questo territorio, priva di pesticidi amica biodiversità. Installate dall’amministrazione comunale due insegne, una divulgativa, nei pressi del sito di nidificazione della specie in contrada Frassia, e l'altra di valorizzazione del territorio , recante la dicitura: “Bisignano Città della Cicogna bianca”.

Presenti con un banchetto informativo anche i ragazzi del gruppo Life Choona Calabria, progetto europeo di protezione e valorizzazione di specie sensibili, coordinati dal giovane responsabile Giuseppe Intrieri.

L'obiettivo della Lipu Calabria è cercare di estendere questa bellissima esperienza a tutti i sette comuni calabresi in cui nidifica questa straordinaria specie.