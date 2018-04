Nelle quattro parrocchie presenti nel territorio comunale di Crosia si stanno svolgendo, con forte senso di devozione, i riti della Settimana Santa e in particolare del Triduo pasquale, vale a dire, l’ultima Cena, la Passione, la morte e la Risurrezione del Signore. I parroci don Salvatore Spataro, don Umberto Pirillo, Don Giuseppe Ruffo e don Claudio Cipolla, insieme agli operatori pastorali delle rispettive parrocchie cittadine (“San Michele Arcangelo” di Crosia, “Divin Cuore di Gesù” e “San Giovanni Battista” di Mirto, nonché quella dedicata a “San Francesco d’Assisi” della frazione Sorrento) hanno pianificato appositi programmi dettagliati delle celebrazioni e delle varie attività previste in queste importanti giornate dell’Anno liturgico. Giovedì Santo, dopo la celebrazione dell'Eucaristia "In Cena Domini” con il rito della “lavanda dei piedi” nelle quattro chiese parrocchiali locali è seguito il rito della “Reposizione del Santissimo Sacramento". Poi, come di consueto, la sera, fino a cica mezzanotte, il raduno, nelle diverse chiese, presso l'Altare della Reposizione per l'Ora Santa” nella Notte della Passione. Venerdì Santo, al mattino, oltre alla visita eucaristica, quindi la preghiera personale all'Altare della Reposizione, si è proceduto con l’Ufficio delle letture e le lodi mattutine. Nel pomeriggio, invece, nelle singole chiese è stata celebrata l’Azione Liturgica del Venerdì Santo, suddivisa in vari momenti: Liturgia della Parola, Adorazione della Croce e Comunione eucaristica. A seguire una processione interparrocchiale (parrocchie “Divin Cuore e “San Giovani Battista” dei Misteri. Partendo dalla chiesa “Divin Cuore”, sono state effettuate tre stazio: la prima sul sagrato della Chiesa “San Giovanni Battista”, la seconda in Viale della Scienza e la terza in Piazza Dante. La conclusione è avvenuta presso la chiesa “Divin Cuore”. Un cammino comune nella fede. Le parrocchie “San Michele Arcangelo” e “San Francesco d’Assisi”, invece, hanno effettuato la processione per le strade del centro storico di Crosia. Sabato Santo, oltre alle lodi del mattino, presso l'Altare della Reposizione, nelle varie chiese parrocchiali è stato il mo0mento della preghiera individuale. Nella sera, invece, l’importante Veglia Pasquale nella Notte Santa (madre di tutte le Veglie): Lucernario – exultet, Proclamazione della Parola di Dio, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica. Oggi, Domenica di Resurrezione, si svolgeranno le Celebrazioni dell’Eucaristia e l’inizio dell’ottava pasquale con la recita dei Misteri Gloriosi.