Giornata regionale del calendario in memoria di Aloysius Lilius sesta edizione 2018, è Antonella Mammone, alunna dell’Istituto Casopero di Cirò Marina, la vincitrice del 1° Concorso di poesie indetto dall’Amministrazione Comunale dedicato alla figura dell’illustre Concittadino, rivolto alle classi terze delle scuole medie del territorio. La cerimonia di premiazione è avvenuta questa mattina (martedì 20 marzo), ospitata nella Sala Consiliare. – A darne notizia, esprimendo soddisfazione a nome del Sindaco Francesco PALETTA e dell’Amministrazione Comunale è l’assessore alla cultura Francesco MUSSUTO che ha coordinato l’iniziativa particolarmente apprezzata dagli studenti dagli istituti comprensivi di CIRÒ, CIRÒ MARINA, CRUCOLI e MELISSA.

Sono 27 gli elaborati proposti dai giovani aspiranti poeti cimentatisi sui temi del tempo, dei mesi, delle stagioni, del sole, della luna, delle eclissi e dei segni zodiacali. – Oggi più che mai – ha detto MUSSUTO premiando gli studenti – la Poesia assume un ruolo centrale: consentire all’uomo di riappropriarsi della sua identità. Ci permette di incontrare la realtà (la natura, le persone, le cose) e ci aiuta a conoscerla, a riscoprirla e a trasformarla. Nella Poesia il vissuto quotidiano, gli avvenimenti, i rapporti con gli altri e la natura non ci appaiono banali, automatici, meccanizzati, comuni, ma reinventati, nuovi. Questo avviene perché essa nasce da una visione più profonda, personale, originale della realtà.

Poesia intensa e ricca di emozioni racchiusa nella malinconia del tempo. È, questa, la motivazione con la quale IL PASSATO, il componimento poetico della MAMMONE, è stato considerato dalla giuria composta da Giuseppe DE FINE, Giovanna SEMERANO e Candida DE MARCO meritevole del gradino più alto del podio. La seguono Francesco GRECO dell’istituto comprensivo di CRUCOLI, secondo classificato con la poesia RACCONTAMI LILIO e Martina AMODEO dell’omnicomprensivo di CIRÒ, terza per aver carpito il senso umano di LILIO nella sua profondità d’animo con A LILIO. – La giuria ha assegnato anche il premio della critica a Cristian GARRUBBA (L’ALBA) del CASOPERO per l’originalità del contenuto e la delicatezza del pensiero. Alla prima classificata è stato consegnato un buono da 200 euroda investire nell’acquisto di materiale didattico. A tutti e tre i primi tre classificati è stata consegnata una targa commemorativa. A tutti i partecipanti un attestato. – È stata poi inaugurata nella casa nativa di LILIO la mostra d’arte di Valerio PALAMAJURK dal titolo GUARDANDO AL PASSATO VERSO IL FUTURO. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 29 APRILE 2018.

MITO, LOGOS E SCIENZA DI PITAGORA, GIOACCHINO DA FIORE E ALOYSIUS LILIUS. Domani, MERCOLEDÌ 21, alle ORE 9,30 nella Sala Consiliare, la giornata ufficiale e conclusiva. Moderati da Francesco VIZZA, Direttore dell’Istituto di Chimica dei Composti organometallici del CNR di Firenze (che concluderà sugli ultimi documenti rinvenuti su LILIO), oltre agli amministratori ed alla dirigente scolastica ANANIA, interverranno anche il Primo Cittadino di S.Giovanni in Fiore Giuseppe BELCASTRO, l’assessore alla cultura di Crotone Antonella COSENTINO, Sandra GIGLIO Presidente dell’Associazione Leonardo DA VINCI ed il Prefetto di CROTONE Cosima DI STANI. – Nella mattinata, interverranno la famosa astrofisica Sandra SAVAGLIO (LILIO: IL TEMPO NELLA VITA UMANA E IN QUELLA DELL'UNIVERSO), Giuseppe R. SUCCURRO Presidente del CISG di S. GIOVANNI IN FIORE (LA CONCEZIONE DEL TEMPO NELLE VISIONI DI GIOACCHINO DA FIORE) e Luca PARISOLI, Professore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’UNICAL (PITAGORA E LA CONCEZIONE DEL TEMPO). – Alle ORE 17 dal CASTELLO CARAFA partirà la tradizionale rappresentazione itinerante della TAVOLA DELLA BICCHERNAcurata dal Parco T.CAMPANELLA di Cosenza (regia e costumi di William GATTO). L’evento sarà concluso con l’ANNULLO FILATELICO a cura di POSTE ITALIANE.