È nata ‘Aglaia’, la prima associazione post fusione fra i comuni di Rossano e Corigliano. Si tratta di un sodalizio culturale finalizzato alla promozione di eventi culturali, d’arte e promozione del territorio. La presidente è Anna Lauria, poetessa e docente di dizione. L’apertura ufficiale delle attività coincide con il primo incontro pubblico che si terrà il oggi (18 marzo) nel Parco Archeologico di Castiglione di Paludi. Sarà l’occasione per celebrare la nota ricorrenza della Giornata mondiale della poesia, riconosciuta il 21 marzo dall’Unesco, ma anticipata per l’occasione dalla poetessa a domenica. La poesia come messaggio di pace, valore culturale in grado insieme alla musica e all’archeologia di unire gli animi ed elevare il territorio. Un evento che vedrà coinvolti gli appassionati di poesia, musica e archeologia. La giornata avrà inizio alle ore 16 con la passeggiata nel sito, i visitatori poi intorno alle 17,30 si sposteranno nel Centro culturale polifunzionale di Castiglione di Paludi, dove è prevista una ricca manifestazione culturale. I cittadini, che potranno partecipare attivamente con una lettura poetica.Lo spettacolo ospitato dal Comune di Paludi, con il patrocinio della Regione Calabria, la direzione artistica dell’Arch. Corrado Fonsi, sarà condotto dalla vicepresidente ‘Aglaia’ Carolina Battistiol. Saranno presenti le istituzioni cittadine, molti poeti e lettori, intermezzi musicali di grande spessore saranno a cura dell’Associazione ‘Giuseppe Verdi’ di Rossano, guidata dal direttore Giuseppe Campana. La poetessa Anna Lauria leggerà l’augurio introduttivo e il messaggio dell’Unesco, introdurrà la ricorrenza con letture poetiche, poi si alternerà agli altri ospiti.