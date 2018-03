Venerdì 16 marzo, alle ore 20.30, la “Rassegna L'AltroTeatro” porterà in scena lo spettacolo di Piero Mazzocchetti. Il tenore crossover torna in tour dopo il successo televisivo di Tale e quale Show.

Finanziato dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato- sull'avviso pubblico per la selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale- vede, inotre, il supporto dell’Amministrazione comunale di Cosenza. Organizzato dalla società “L'AltroTeatro” guidata dal gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale: Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Sul palco del Teatro A. Rendano 14 appuntamenti all’insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e poi, commedie e musical questi gli ingredienti del cartellone ideato da “L’AltroTeatro”.

Mazzocchetti apprezzato in tutto il mondo per la sua camaleontica voce pop lirica, affronta un viaggio all’interno del suo vasto repertorio, che spazia da brani natalizi a pezzi indimenticabili come “Parlami d’amore Mariù” a brani contemporanei. Da Dean Martin a Modugno, da Sinatra a Renato Zero, da Tom Jones a Charles Aznavour. Non mancheranno omaggi alla canzone napoletana e brani dello stesso Mazzocchetti, come “Schiavo d’amore”, con cui il tenore ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo nel 2007. «Sarà un concerto trasversale, un percorso attraverso la musica leggera, il crossover, la lirica», aggiunge il tenore. «Ci saranno anche delle novità, legate all’esperienza di Tale e Quale Show. Con la partecipazione al programma ho voluto sfatare il mito che un tenore proponesse soltanto un repertorio classico e fosse solo per coloro che amano la lirica». Ad accompagnare Mazzocchetti sul palco del Teatro Cilea, una band composta dai musicisti Roberto Desiderio, Gabriele Pesaresi, Pierluigi Santullo, Francesco Mammola e un quartetto d’archi. Ospite d’onore, un volto noto di Raiuno, la ballerina coreografa Grazia Cundari.