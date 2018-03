Dalla figura dell’astronomo e matematico cirotano al quale si deve nel XVI secolo la riforma dell’allora Calendario Giuliano, oggi utilizzato in quasi tutto il mondo e noto come Gregoriano; passando dall’Abate che DANTE collocò nel cielo del Sole per la Sapienza del suo spirito profetico; fino al pensiero di Colui che per primo intuì l'efficacia della Matematica per descrivere il mondo .LILIO COME PITAGORA E GIOACCHINO DA FIORE. – Parte dalla CITTÀ DEL VINO E DEL CALENDARIO un’esortazione ed una proposta di nuova, diversa, strategica promozione turistica e culturale. Puntando tutto sui calabresi illustri su scala globale: filosofi, pensatori e scienziati che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un punto di riferimento universale della conoscenza. Perché, conosciuti in tutto il mondo e nella grande Storia per le loro idee, il loro pensiero, il loro genio e le loro invenzioni, rappresentano autentici ed inimitabili marcatori identitari distintivi di questa terra.

Ad annunciare il nuovo format pensato e voluto dall’Esecutivo guidato da Francesco PALETTA per la 6ª edizione della GIORNATA REGIONALE DEL CALENDARIO IN MEMORIA DI ALOYSIUS LILIUS è l’assessore alla cultura Francesco MUSSUTO sottolineando la qualità dei contenuti e degli ospiti alla quale anche quest’anno l’Amministrazione Comunale non ha voluto rinunciare.

È soltanto attraverso la riscoperta, la valorizzazione e la comunicazione strategica di ciò che veramente ci distingue come destinazione turistica e – spiega il Sindaco – di ciò che può, quindi, attrarre ed emozionare l’ospite, strutturando e condividendo un sistema integrato di offerta territoriale che l’intera Calabria può ambire ad invertire tendenza rispetto al passato, presentandosi e vendendosi 365 giorni l’anno a tutti, intercettando tutti i target – conclude PALETTA – in primis quello turistico, culturale, identitario ed enogastronomico.

436 ANNI DALLA RIFORMA DEL CALENDARIO (1582 – 2018). L’evento, in programma DA LUNEDÌ 19 A MERCOLEDÌ 21 MARZO, nel tradizionale EQUINOZIO DI PRIMAVERA. È patrocinato dalla REGIONE CALABRIA e dai Comuni di SAN GIOVANNI IN FIORE e CROTONE. Ed è promosso in collaborazione con il Centro Internazionale di STUDI GIOACHIMITI, l’associazione culturale LEONARDO DA VINCI, l’Istituto Omnicomprensivo LUIGI LILIO di Cirò, la PROLOCO CIRÒ ed il Museo I GIARDINI DI PITAGORA.

Si aprirà LUNEDÌ 19 alle ORE 10 nell’Auditorium del Liceo Scientifico Ilio ADORISIO con il seminario sul tema LA GNONOMICA E LA SUA STORIA.

MARTEDÌ 20, alle ORE 10 nella Sala Consiliare si terrà la cerimonia di premiazione del CONCORSO DI POESIE rivolto alle scuole. Alle ORE 11,30sarà presentata la mostra a tema di Valerio PALAMAJURK nella casa nativa di LILIO di Via CASOPERO.

MITO, LOGOS E SCIENZA DI PITAGORA, GIOACCHINO DA FIORE E ALOYSIUS LILIUS. È, questo, il titolo dell’incontro che si terrà nella giornata conclusiva, MERCOLEDÌ 21, alle ORE 9,30 nella Sala Consiliare, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Giunta Regionale Mario OLIVERIO e dell’astrofisica Sandra SAVAGLIO. – Alle ORE 17 partirà dal CASTELLO CARAFA lo spettacolo teatrale itinerante. La tradizionale rappresentazione della scena della TAVOLA DELLA BICCHERNA è a cura del Parco Tommaso CAMPANELLA di Cosenza, con la regia ed i costumi di William GATTO. Sarà presentato, infine, l’ANNULLO FILATELICO a cura di Poste Italiane.