Il tema delle infrastrutture al centro della prossima puntata di Talking, appuntamento settimanale di approfondimento giornalistico in onda su quattro emittenti televisive in digitale terrestre e su altrettanti siti e blog in partnership con I&C. L’unico format della Sibaritide che si occupa delle tematiche locali nel panomara regionale ospiterà l’assessore al sistema della logistica della giunta Oliverio il Prof. Francesco Russo. Statale 106 jonica, tratta ferrata, porto di Corigliano, aeroporto, saranno i temi al centro dell’incontro televisivo. Lunga intervista al presidente dell’associazione “Basta Vittime” Fabio Pugliese all’indomani dell’importante risultato raggiunto a seguito della delibera Cipe.

Talking potrà essere seguito su EsperiaTv al canale 18 del digitale terrestre: in prima serata ogni mercoledi alle 21.15, e in replica tutti i giovedi alle 23.30, venerdi’ alle ORE 15.00, domenica 19.30.

Su Telelibera Cassano al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

Su Mediasud ai canali 876 e 292 (Calabria), e 292 (Puglia e Basilicata) ogni venerdi’ alle ore 19.30 e ogni sabato alle ore 18.