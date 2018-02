In attesa dell’incoronazione di “Re Carnevale”, in programma oggi, giovedì 8 febbraio, tanti sono gli appuntamenti che si stanno svolgendo in città e che fanno parte del nutrito e variegato cartellone della 60 Edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore in programma fino al 13 febbraio ed organizzata dalla Pro Loco cittadina. E ieri sera nel Teatro Sybaris, di scena la prima delle tre serate di “Scuole di Danza a Confronto”, evento giunto alla XXIV edizione ed ideato da Carlo Catucci e Gerardo Bonifati, direttore artistico della Pro Loco, in collaborazione con la UISP, Comitato Territoriale di Castrovillari. Ad aprire la serata dedicata ai “Musical” presentata dallo spumeggiante, Marco Graziadio, il Musical ideato dalla Scuola di Ballo “Dream Dance” di Castrovillari dell’istruttrice Miriam Barletta. Il tema trattato, “la violenza sulle donne”…Donne molestate, perseguitate, aggredite, picchiate, sfregiate…uccise da uomini, quasi sempre, che sostengono di amarle. A seguire, il classico dei classici ovvero “Grease” portato in scena dallo “Studio Danza” di Cassano allo Jonio diretto dalla M° Graziella Giappetta. La GREASEMANIA, continua a conquistare tutti, confermandosi, un vero e proprio fenomeno di costume “pop” che fa impazzire gli spettatori e guarda alle nuove generazioni, con l’intramontabile storia d’amore tra Danny ( interpretato nel film da John Travolta ) e Sandy (da Olivia Newton-John). Tanto rock’n’roll che ha conquistato anche il pubblico del Carnevale di Castrovillari. E da “Grease “a “Tarzan” con il progetto “C.E.A” di Castrovillari, di Tilde e Daniele Nocera che quest’anno compie 25 anni. I maestri che si sono ispirati alla produzione originale di Broadway del 2006 che ha avuto 35 anteprime e 486 rappresentazioni, hanno regalato, in 12 minuti emozioni che hanno toccato le corde del cuore. Emozioni che sono poi proseguite con il “Musical “Angeli e Demoni” dell’Accademia “Cuba Danza” di Castrovillari della maestra Wilma Lara de Mar. Sulle coreografie dei M° Rossana Annicchiarico e Giuseppe Piccigallo ,il Musical ”Angelo e Demoni” basato sull’omonimo romanzo best-seller di Dan Brown, ha voluto dimostrare come un’attività di gruppo, come la danza, può garantire la possibilità di esprimere emozioni. A chiudere questa bellissima serata a cui ha portato i saluti il presidente della Pro loco, Eugenio Iannelli, il Musical improntato sul Focus di quest’anno del Carnevale di Castrovillari ovvero la “Sicilia”. In scena la “Sarà Danza” di Castrovillari diretta dai professionisti di danze latino americane, Sara Mola e Mario Palermo, campioni italiani 2016/17 e secondi ai campionati mondiali del 2017 che si sono ispirati all’opera dei pupi siciliani dell’Orlando Furioso con la voce narrante di Mena Filpo della compagnia teatrale “I Pirrupajini “e la collaborazione dei maestri Ilaria Dima e Antonio De Luca.

L’obiettivo di queste serate dedicate alla Dea Tersicore, è quello di coinvolgere concretamente i giovani in una gara di amicizia, di impegno professionale e di sana competizione in un clima di cordialità e di allegria. ( Foto di Fosbury style visual art)